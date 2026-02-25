Μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στα Λάβαρα Σουφλίου ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τρίτης έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Μεγάλες ποσότητες νερού κατακλύζουν τον κάμπο που βρίσκεται μπροστά από αυτό το χωριό.

Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο και πήρε απόφαση να κλείσουν όλοι οι δίοδοι από τον κάθετο οδικό άξονα. Ακόμη ενημερώθηκαν οι κάτοικοι των σπιτιών που βρίσκονται δίπλα στον δρόμο να είναι προσεκτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και εάν θα χρειαστούν να ζητήσουν σάκους με άμμο για να μεταφέρουν σε κάποια σημεία, ώστε να αποκλείσουν το ενδεχόμενο επιπλέον πλημμυρών.

Φωτογραφία: evros-news.gr