Το πύρινο μέτωπο που έκαιγε τις τελευταίες ώρες κατά μήκος της μεθορίου, δεν έμεινε τελικά περιορισμένο στο έδαφος της Bουλγαρίας. Η φωτιά πέρασε τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και πλέον επεκτείνεται εντός της ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στον ακριτικό Έβρο.

Η πορεία της πυρκαγιάς προς τον Δήμο Σουφλίου

Οι φλόγες έχουν εισχωρήσει στην περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Ρούσσα και Μικρό Δέρειο, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δύσκολο μέτωπο. Η τοπογραφία της περιοχής σε συνδυασμό με τη δασική έκταση απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό για την αναχαίτιση της πύρινης λαίλαπας, προτού αυτή πλησιάσει απειλητικά σε κατοικημένες ζώνες. Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, περιμένοντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου, περίπου στις 12:30.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε επίσης και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, με υδροφόρες.