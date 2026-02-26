Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι κάτοικοι του Έβρου, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα χωραφιών έχουν καλυφθεί από νερό, έπειτα από συνεχείς ροές υδάτων από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Ολονύχτια μάχη με τα νερά έδωσαν οι κάτοικοι σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο, χωρίς να κλείσουν μάτι, και παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, την ώρα που σε πολλά χωριά του βορείου Έβρου έχουν βυθιστεί δρόμοι, ακόμα και πινακίδες σήμανσης, ενώ η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο, ενώ εκτιμάται πως θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων.

Ταυτόχρονα έχουν σπάσει αναχώματα τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιοχές στις δύο χώρες. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ροών προς τον ποταμό Άρδα και σε εξισορρόπηση των υδάτων και στον Έβρο. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει μεγάλο, με συνεχείς προσπάθειες αποστράγγισης δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην πλημμυρίσουν τα χωριά.

Ήδη από χθες ο δρόμος προς τη Δαδιά και ο αντίστοιχος κόμβος έχουν πλημμυρίσει, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη.

Εκτός από τη Δαδιά, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στα Λάβαρα (όπου υπήρξε επίσης θραύση αναχώματος), στο Πύθιο και στο Τυχερό.

Κατά την επίσκεψή του στον Έβρο, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ εντός της τετραετίας για έργα διαχείρισης υδάτων και δημιουργία ταμιευτήρων, ώστε η περιοχή να μην αντιμετωπίζει προβλήματα άρδευσης τους θερινούς μήνες.