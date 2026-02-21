Σε οριακή κατάσταση λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και των υδάτων που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία, βρίσκονται όλες οι πεδινές περιοχές του Δήμου Σουφλίου στον Έβρο, καθώς η επικίνδυνη αύξηση της στάθμης τους έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμυρικές εικόνες, με το νερό να φτάνει πλέον μέχρι τον δρόμο και τον κόμβο της Δαδιάς. Ο δρόμος προς τη Δαδιά έχει πλέον κλείσει εντελώς.

Οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν ανεβάσει δραματικά τη στάθμη, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό στα χωράφια όπου περίπου 60.000 στρέμματα είναι πλημμυρισμένα, στις αγροτικές οδούς και στα πιο χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις Αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Η προσοχή που εφιστούν οι Αρχές, εστιάζεται κυρίως, στις ιρλανδικές διαβάσεις, στις γέφυρες χαμηλής στάθμης, στις αγροτικές εκτάσεις και χωματόδρομους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι για κανέναν λόγο δεν πρέπει να επιχειρείται διέλευση από σημεία όπου υπάρχει ροή ή συγκέντρωση υδάτων, καθώς η ένταση του νερού μπορεί να παρασύρει οχήματα και πεζούς.

Διδυμότειχο: Πλημμύρισαν αυλές σπιτιών- Λιμνοθάλασσα ως τις σιδηροδρομικές γραμμές

Στο Διδυμότειχο σήμερα Σάββατο, η κατάσταση είναι δύσκολη, αφού η στάθμη του Ερυθροπόταμου έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Συγκεκριμένα, πλημμύρισαν αυλές σπιτιών κάτω από το ανάχωμα στην περιοχή Πέτρας κοντά στην Πυροσβεστική και συνεργεία του Δήμου κάνουν αντλήσεις υδάτων.

Τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν ως τα σπίτια του χωριού Πύθιο Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα στις σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά στο χωριό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν, ενώ το γήπεδο ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια, αλλά και αυτό του μπάσκετ χάθηκαν σχεδόν μέσα στα νερά.





Πηγές: pameevro.gr – evros-news.gr – Ράδιο Έβρος