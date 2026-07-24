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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξεσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης, στον Δήμο Σουφλίου – Τυχερού.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα, κινητοποιώντας αμέσως ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Για τον περιορισμό του μετώπου επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.