Ένδεκα μετανάστες επιβίβασε Έλληνας οδηγός σε ΙΧ αυτοκίνητο προκειμένου να τους μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, χθες το πρωί (25/7) συνελήφθη σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, ένας Έλληνας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αυτοκίνητο και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.