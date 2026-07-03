Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε δύο Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν όπλα παρανόμως στην χώρα μας.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της επιχείρησης της αστυνομίας, το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου, εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω Συνοριακού Σταθμού στην περιοχή του Έβρου.

Κατά τον έλεγχο τους, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του πρώτου φορτηγού λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας τη διαδρομή για τυχόν παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Κατά την ακινητοποίηση και τον έλεγχο του δεύτερου φορτηγού, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από το κρεβάτι της καμπίνας και πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ταξιδιωτικός σάκος και βαλίτσα, εντός των οποίων βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένα 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες, τα οποία κατασχέθηκαν.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν:

Ακόμη, κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των όπλων. Σημειώνεται, μάλιστα πως τα όπλα δεν έφεραν σειριακούς αριθμούς, δηλαδή πρόκειται για όπλα «φαντάσματα».

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.