Άνθρωποι που έκαναν πεζοπορία στο δάσος του Αγίου Χαραλάμπους στην Ευρυτανία το πρωί της Κυριακής (17/05) ήρθαν αντιμέτωποι με ένα περίεργο εύρημα.

Ειδικότερα, εντόπισαν έναν όλμο 60 χιλιοστών με πυροδοτικό μηχανισμό, κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αμέσως ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές. Πυροτεχνουργοί της 695 έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να τον εξουδετερώσουν.

Το ειδικό κλιμάκιο που έφτασε, προγραμμάτισε για αύριο, Δευτέρα 18 Μάιου τη μεταφορά του όλμου σε ασφαλές σημείο και την εξουδετέρωση του.

Πηγή: LamiaReport