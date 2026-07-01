Διακοπές οικογένειας στην Εύβοια πήραν άσχημη τροπή, όταν η ανήλικη κόρη τους ήπιε κατά λάθος χλωρίνη.

Οι πρώτες στιγμές μετά την κατάποση του τοξικού υγρού ήταν κρίσιμες για το κορίτσι, με την οικογένεια της να καλεί αμέσως βοήθεια. Ωστόσο προέκυψε ένα πρακτικό εμπόδιο, τα δύο διαθέσιμα ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας ήταν ήδη απασχολημένα και έκτακτες διακομιδές ασθενών.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας συνέδραμε στην μεταφορά της 12χρονης στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και η βοήθειά των αστυνομικών αποδείχθηκε σωτήρια. Οι άνδρες της αστυνομίας δεν περίμεναν να αποδεσμευτεί κάποιο από τα ασθενοφόρα και έσπευσαν να αναλάβουν την άμεση μεταφορά του παιδιού.

Τοποθέτησαν το κορίτσι στο περιπολικό όχημα και το μετέφεραν με ασφάλεια στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο.Όταν η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, το ιατρικό προσωπικό αμέσως ανέλαβε το περιστατικό και στην ανήλικη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι παραμένει στους χώρους του ιατρικού κέντρου υπό στενή παρακολούθηση.

Πηγή: Evia Thema