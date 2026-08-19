Στιγμές αγωνίας έζησε ένας 22χρονος οδηγός νωρίς το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου στον παραλιακό δρόμο από τη Γλύφα προς τη Χαλκίδα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη ξαφνικά από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βγήκε εκτός οδοστρώματος και κατέληξε στο χείλος γκρεμού.

Στην προσπάθειά του να βγει από το ακινητοποιημένο όχημα ανοίγοντας την πόρτα, ο 22χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 15 μέτρων.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με πέντε πυροσβέστες από την Υπηρεσία της Χαλκίδας να φτάνουν στο σημείο και να στήνουν δύσκολη επιχειρήση ανάσυρσης. Οι διασώστες κατάφεραν να τον ανεβάσουν στον δρόμο με φορείο μέσα από εξαιρετικά δύσβατο σημείο.

Ο νεαρός στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς διατήρησε τις αισθήσεις του παρά την πτώση, φέροντας εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρισκόταν ήδη στο σημείο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών και τον πλήρη ιατρικό έλεγχο της κατάστασής του.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Πηγή: eviaonline