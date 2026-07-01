Ένα απίστευτο περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας, που παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία, εκτυλίχθηκε στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και έντονο προβληματισμό στις αστυνομικές αρχές.

Ομάδα χούλιγκαν επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα εναντίον ενός πατέρα και των παιδιών του, με μοναδική αφορμή τις αθλητικές τους προτιμήσεις. Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε σε τέσσερις συλλήψεις, με την υπόθεση να παίρνει ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς δύο από τους συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών και εμπλέκονται στη γνωστή υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στου Ρέντη.

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (30/06), όταν ο πατέρας μαζί με τα παιδιά του βρέθηκαν στο στόχαστρο των δραστών. Χωρίς καμία απολύτως αφορμή, η ομάδα των χούλιγκαν προσέγγισε τα θύματα και άρχισε να προπηλακίζει την οικογένεια.

Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τους δράστες να επιτίθενται με απίστευτο μένος, καταφέρνοντας χτυπήματα στον πατέρα και τα παιδιά του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παγώνουν από το θράσος και τη βιαιότητα των δραστών.

Σαρωτικές συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την καταγγελία του αιματηρού επεισοδίου, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής. Με συντονισμένη και αστραπιαία επιχείρηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να περάσουν χειροπέδες σε τέσσερα άτομα –τρεις ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό– που συμμετείχαν στην άγρια επίθεση.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.

Ρουχισμό με λογότυπα και διακριτικά συγκεκριμένης αθλητικής ομάδας.

Αναδιπλούμενους σουγιάδες και άλλα αντικείμενα που εμπίπτουν στον νόμο περί όπλων.

Η «σκιά» του Ρέντη και του Γιώργου Λυγγερίδη

Η μεγάλη αποκάλυψη της έρευνας ήρθε κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων των συλληφθέντων. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι άτομα που περιλαμβάνονται στη βαριά δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και τον θανάσιμο τραυματισμό του υπαρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη, τον Δεκέμβριο του 2023 έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι σκληροπυρηνικά στοιχεία του χουλιγκανισμού, παρά τις δικαστικές εκκρεμότητες και τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, συνεχίζουν να δρουν ανεξέλεγκτα στην επαρχία, μεταφέροντας το «δόγμα» του αίματος και της βίας μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, σωματικές βλάβες και οπλοφορία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή της Εύβοιας.