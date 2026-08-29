Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Αλιβερίου στην Εύβοια με τον αιφνίδιο θάνατο ενός 44χρονου πατέρα δύο παιδιών.

Ο άνδρας, το βράδυ της Παρασκευής, είχε πάει τον 8χρονο γιο του στο κρεβατάκι του για να τον κοιμήσει. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 44χρονος δεν ξύπνησε ποτέ.

Το τραγικότερο της υπόθεσης ήταν ότι το μικρό παιδί κοιμόταν ανυποψίαστο στην αγκαλιά του πατέρα του, όσο αυτός ήταν νεκρός. Σύμφωνα με το evia thema, ο 44χρονος αφήνει πίσω του την απαρηγόρητη σύζυγό του και ένα ακόμη κοριτσάκι, τριών ετών.

Ένας άνθρωπος της προσφοράς και του χαμόγελου

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν τον άτυχο άνδρα ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο της προσφοράς με το χαμόγελο πάντα χαραγμένο στα χείλη του.

Ο 44χρονος δραστηριοποιείτο στον χώρο της εστίασης με επιτυχία, και όσοι τον γνώριζαν, τον εκτιμούσαν. Ήταν άνθρωπος της δουλειάς και του μεροκάματου, πρόθυμος να βοηθήσει, και πάντα με έναν καλό λόγο για τον συνάνθρωπό του.