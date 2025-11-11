Σοκ προκαλεί η είδηση ότι αργά το απόγευμα Δευτέρας (10/11) βρέθηκε μέσα στο σπίτι της στην Εύβοια απαγχονισμένη μία 65χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γυναίκα, Αλβανικής καταγωγής, δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο γιος της να ανησυχήσει και να ειδοποιήσει ένα φίλο του να πάει στο σπίτι της καθώς εκείνος εργαζόταν. Εκεί αντίκρισε το τραγικό θέαμα και ειδοποίησε τον γιό της.

Στο σπίτι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Επιμέλεια: A.A.