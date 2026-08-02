Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (02/08) στην πολυσύχναστη παραλία στου Λευκαντί της Εύβοιας, όταν αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε λουόμενους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο ηλικιωμένοι παραθεριστές και μία γυναίκα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των τοπικών αρχών για την απομάκρυνση του ζώου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε εντελώς αιφνιδιαστικά σε πολίτες που έκαναν μπάνιο.

Το ζώο προκάλεσε τραυματισμούς στα χέρια και τα πόδια σε άνδρες και γυναίκες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην αμμουδιά.

Μία λουόμενη υπέστη σοβαρά τραύματα στο αριστερό της χέρι και στο δεξί της πόδι, ενώ δύο ηλικιωμένοι παραθεριστές διακομίστηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους.

Η παρέμβαση των αρχών

Σύμφωνα με το evima.gr, η παρουσία του σκύλου που συνέχιζε να κινείται ανεξέλεγκτα στην παραλία προκάλεσε έντονο πανικό τόσο στους λουόμενους όσο και στους επαγγελματίες των παρακείμενων καταστημάτων.

Καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπήρξε η άμεση αντίδραση του προέδρου της Κοινότητας Βασιλικού, Γιώργου Τσάλλα, ο οποίος μόλις ενημερώθηκε για τις επιθέσεις, κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση και επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων.

Από τον Δήμο ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση του αδέσποτου ζώου από τον χώρο της παραλίας, ώστε να αποτραπούν νέοι τραυματισμοί και να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στους παραθεριστές.