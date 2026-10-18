Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, στην Εύβοια, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει σε γκρεμό 30 μέτρων.

Στο ΙΧ επέβαιναν, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, τρία άτομα. Πρόκειται για έναν 75χρονο, μία 65χρονη και ένα βρέφος 19 μηνών. Ο ηλικιωμένος κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα και να καλέσει τις Αρχές, καθώς η γυναίκα και το μωρό ήταν εγκλωβισμένοι εντός του.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό στην περιοχή Πεθαμένος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατάφερε να απεγκλωβίσει την 65χρονη και το βρέφος, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.