Λίγο πριν της 9 το βράδυ της Παρασκευής (12/9) ένα αυτοκίνητο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ξέφυγε από την πορεία του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε ρεματιά σε περιοχή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο κοπέλες.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική, που κλήθηκε για απεγκλωβισμό.

Τελικά οι δύο κοπέλες κατάφεραν και βγήκαν μόνες τους αλλά έχουν τραυματιστεί.

Το αυτοκίνητο πήρε φωτιά, την οποία έσβησαν οι πυροσβέστες.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα και άνδρες του Α.Τ. Ιστιαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τις τραυματισμένες επιβάτιδες στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Πηγή: eviaonline.gr