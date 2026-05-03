Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (03/05) στο Πανόραμα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο τύπου τζιπ που κινείτο στο ρεύμα προς Χαλκίδα βγήκε εκτός δρόμου και τούμπαρε. Στο όχημα επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι αρχικά εγκλωβίστηκαν στο σημείο του ατυχήματος.

Διερχόμενοι οδηγοί κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, ωστόσο η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως η έντονη βροχόπτωση που προηγήθηκε κατέστησε την άσφαλτο ιδιαίτερα ολισθηρή, αυξάνοντας την επικινδυνότητα.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Eviaonline