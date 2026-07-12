Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που αναδεικνύει την επικινδυνότητα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας αγριογούρουνων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καταγράφηκε στην Εύβοια.

Η ξαφνική εμφάνιση των ζώων στο οδόστρωμα μετέτρεψε μια συνηθισμένη βραδινή μετακίνηση με δίκυκλο σε εφιάλτη για έναν οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το ατύχημα συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου.

Ο άνδρας κινούνταν με το δίκυκλό του στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, όταν το όχημα εμβολίστηκε από αγριογούρουνα.

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, φέροντας σοβαρά κατάγματα.

Τελικά, το θύμα διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Αθήνας.

Το νέο αυτό τροχαίο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων συμβάντων στη χώρα.

Ο πληθυσμός των αγριογούρουνων έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με τα ζώα να πλησιάζουν καθημερινά κατοικημένες περιοχές και κεντρικούς οδικούς άξονες, αποτελώντας μόνιμη απειλή για την ασφάλεια των πολιτών.