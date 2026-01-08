Νύχτα τρόμου έζησε η Νέα Αρτάκη Ευβοίας λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου, όταν η περιοχή βυθίστηκε στο χάος από ένα ανεξέλεγκτο ξέσπασμα ωμής βίας. Οι κραυγές, ο πανικός και οι σκηνές αγριότητας που εκτυλίχθηκαν πάγωσαν τους κατοίκους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες ενός εφιαλτικού περιστατικού, αναφέρει το evima.gr.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, στο επίκεντρο βρέθηκε ομάδα περίπου 15 ατόμων, που αρχικά αντάλλαξαν βαριές κουβέντες. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, η ένταση ξέφυγε από κάθε όριο. Η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε σε άγρια σύγκρουση σώμα με σώμα, ενώ ξαφνικά εμφανίστηκαν αιχμηρά αντικείμενα, προκαλώντας πανικό και τρόμο.

Το σημείο μετατράπηκε σε σκηνικό απόλυτης φρίκης. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, με τη συμπλοκή να αφήνει πίσω της εικόνες σοκ και απόλυτης αναστάτωσης. Περίοικοι, έντρομοι από τις σκηνές που εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους, ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, ενώ κάποιοι κλείστηκαν στα σπίτια τους φοβούμενοι για τη ζωή τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν εσπευσμένα στο σημείο.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια του αιματηρού επεισοδίου που συγκλόνισε ολόκληρη την περιοχή.