Λήξη συναγερμού για τους 8 αγνοούμενους που είχαν χαθεί το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο φαράγγι της Αγάλης στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το βράδυ Κυριακής η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε ότι 8 άτομα έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ομάδα των ατόμων βρέθηκε σε αυτή τη θέση παραμένουν άγνωστες.

Σε κάθε περίπτωση, η προτεραιότητα των διασωστών ήταν η γρήγορη προσέγγιση των 8 ατόμων, καθώς η νύχτα θα δυσκόλευε περαιτέρω τις έρευνες.