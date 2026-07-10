Στην παραλία Μουρτερή στην Εύβοια καταγράφηκε ένα δυσάρεστο περιστατικό το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουλίου. Η θάλασσα και ένα μεγάλος μέρος της ακτής γέμισαν νεκρά ψάρια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Δείτε βίντεο με τα νεκρά ψάρια στη Μουρτερή – Από τις εικόνες αποτυπώνεται το μέγεθος του προβλήματος:

Χιλιάδες ήταν τα ψάρια χιλιάδες που ξεβράστηκαν στην παραλία με λουόμενους να αναφέρουν ότι επιχείρησαν να απομακρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Ωστόσο, ήταν τόσα πολλά που ήταν πραγματικά αδύνατο να καθαριστεί μέσα σε μία ημέρα, χωρίς βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Σήμερα στην παραλία Μουρτερή στα Κόσκινα Ευβοίας είχαμε αυτό το δυσάρεστο θέαμα. γέμισε με νεκρά ψάρια η παραλία μας. Σαν λουόμενοι μαζέψαμε όσα μπορούσαμε αλλά βέβαια η ποσότητα ήταν τεράστια», είπε ένας άνθρωπος που είχε πάει να απολαύσει το μπάνιο του στη Μουρτερή.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό, ούτε έχει διαπιστωθεί από ειδικούς αν πρόκειται για μεμονωμένο φαινόμενο ή αν συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες που απαιτούν διερεύνηση και άμεσες λύσεις από τις Αρχές.

Η τραγική εικόνα με τα νεκρά ψάρια σε παραλία της Εύβοιας έχει προκαλέσει ανησυχίες στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Πηγή: Evima