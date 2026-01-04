Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν από χθες (3/1) το απόγευμα οι αγρότες της Εύβοιας, κλείνοντας την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, όπως είχε αποκαλύψει το evia online. Οι αγρότες διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα θα αποκατασταθεί στις 20.00 το βράδυ.

Σε δηλώσεις του στο evia online, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριάδας, Βαγγέλης Ρουμπής, τόνισε ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση που τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν, θα ακολουθήσουν ακόμη πιο σκληρές και μαζικές κινητοποιήσεις, μέσα στις επόμενες ημέρες.