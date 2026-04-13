Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στις Αρχές, όταν άνδρας ειδοποίησε ότι είχε παγιδευτεί, κάτω από άγνωστες συνθήκες, σε βαλτώδη έκταση στην περιοχή της Κερασιάς, στον Δήμο Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Αστυνομικές Δυνάμεις από τη Λίμνη. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Αντιδημάρχου Αγίας Άννας καθώς και του αδελφού του, που είναι πυροσβέστης, οι οποίοι παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, μετέβησαν στο σημείο και συνέδραμαν ενεργά στις έρευνες.

Χάρη στην άριστη γνώση της περιοχής, τα δύο αδέλφια καθοδήγησαν τις δυνάμεις διάσωσης, με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό του εγκλωβισμένου. Ο άνδρας, πορτογαλικής καταγωγής, απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία του.