Στη σύλληψη δύο ατόμων στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια προχώρησαν οι Αρχές, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους λογιστές, εξαπατώντας πολίτες.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από εκτεταμένη προανάκριση, η οποία αρχικά αφορούσε μέλη της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Κρήτης, όπου και είχαν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συλλήψεις. Από την εξέλιξη της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η δράση της οργάνωσης επεκτεινόταν και στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να συλληφθούν τα δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα στην περιοχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να εμφανίζονταν ως λογιστές, αποκτώντας την εμπιστοσύνη πολιτών, στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, καθώς και για τη διερεύνηση του εύρους των υποθέσεων στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται.

