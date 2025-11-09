Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ένα απίστευτο γεγονός συνέβη το μεσημέρι Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, στον δρόμο που συνδέει τη Χαλκίδα με το Σχηματάρι.

Κάποιοι ανεγκέφαλοι, έκλεισαν το δρόμο για να κάνουν κόντρες, αποκλείοντας την κυκλοφορία, σε ώρα αιχμής.

Όπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, που είχε ως αποτέλεσμα, κάποιοι πολίτες να καλέσουν την Αστυνομία.

Άνδρες της Τροχαίας έφτασαν στο σημείο, αλλά οι …. καταληψίες, είχαν εξαφανιστεί προς διάφορες κατευθύνσεις και η κυκλοφορία, τελικά αποκαταστάθηκε.

Πηγή: eviaonline.gr.