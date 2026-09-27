Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στη Κεντρική και Βόρεια Εύβοια από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (26/09), καθώς το κύμα κακοκαιρίας προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, εισροές υδάτων σε κατοικίες, καταστροφές σε καλλιέργειες και επικίνδυνες κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο.

Στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, σπίτια πλημμύρισαν στην είσοδο των Ψαχνών και στην Τριάδα, ενώ η σοβαρή κατολίσθηση στην περιοχή Παγώντα – Δερβένι ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν την κυκλοφορία στον κεντρικό οδικό άξονα που οδηγεί προς τη Βόρεια Εύβοια για λόγους ασφαλείας.

Πλημμυρισμένα σπίτια σε Ψαχνά και Τριάδα – Ζημιές στις καλλιέργειες

Όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Αντώνης Σπυρόπουλος, μιλώντας στο evima.gr, ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε εισροή υδάτων σε κατοικίες στην είσοδο των Ψαχνών, από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας. Ο ίδιος ο δήμαρχος, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κ. Πνευματικό, τους αντιδημάρχους και τον ειδικό σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας Μπάμπη Τσώκο, πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, δύσκολη είναι η κατάσταση και στην περιοχή της Τριάδας με νερά να εισχωρούν σε σπίτια και αυλές, ενώ κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Επιπλέον, καταγράφηκαν σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής, με εκτάσεις μαρουλιών να έχουν κατακλυστεί από τα λασπόνερα, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της σοδειάς.

Κατολίσθηση στο Δερβένι: Έκλεισε ο δρόμος προς Βόρεια Εύβοια

Το σοβαρότερο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο καταγράφηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή Παγώντα – Δερβένι, όπου σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση βράχων και χωμάτων.

Για την ασφάλεια των οδηγών, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει τη Χαλκίδα με τη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημεία αποκλεισμού έχουν οριστεί στο Προκόπι, από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας και στον Παγώντα, από την πλευρά του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο της κατολίσθησης για να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα οχήματα ή οδηγοί. Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν κινδύνευσε κανείς, τη φύλαξη των σημείων αποκλεισμού ανέλαβε η Αστυνομία.

Σε επιφυλακή οι Αρχές – Στέλνονται μηχανήματα έργου

Σύμφωνα με το eviaonline, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι τοπικές δημοτικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη συναγερμό, αποστέλλοντας μηχανήματα έργου στην περιοχή.

Καθώς τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε τμήματα και σημεία με αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεωνή συσσώρευσης υδάτων .