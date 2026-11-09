Περισσότερα από 6.000 κιλά καλωδίων έχουν αφαιρεθεί από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Μηλάκι Ευβοίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, όταν 35χρονος υπήκοος Αλβανίας συνελήφθη μέσα στις περιφραγμένες εγκαταστάσεις του εργοστασίου, την ώρα που φέρεται να επιχειρούσε να αφαιρέσει μεγάλη ποσότητα ηλεκτρολογικών καλωδίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περίπου στις 01:07 υπήρξε ενημέρωση για άγνωστο άτομο που κινούνταν σε περιφραγμένο χώρο όπου φυλάσσονται ηλεκτρολογικά καλώδια διαφόρων μεγεθών.

Αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή αντιλήφθηκαν ένα άτομο να απομακρύνεται προς τις ταινίες μεταφοράς υλικού του εργοστασίου. Ακολούθησε έρευνα και ο άνδρας εντοπίστηκε κρυμμένος κάτω από τις εγκαταστάσεις των ταινιών, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Είχε κόψει τα καλώδια σε κομμάτια και κουλούρες

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε ότι μεγάλη ποσότητα καλωδίων είχε ήδη κοπεί σε μικρότερα τμήματα και κουλούρες, προκειμένου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να καταστεί ευκολότερη η μεταφορά τους.

Μέρος των καλωδίων βρισκόταν ακόμη μέσα στον περιφραγμένο χώρο, ενώ άλλα είχαν ήδη μεταφερθεί έξω από αυτόν.

Η ποσότητα που φέρεται να είχε προετοιμαστεί για αφαίρεση έφτανε τα 292 κιλά καλωδίων διαφόρων τύπων, με την εκτιμώμενη συνολική αξία τους να ανέρχεται σε 5.750 ευρώ.

Ο τροχός κοπής και οι μπαταρίες

Στον χώρο βρέθηκε και κατασχέθηκε επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός με δίσκο κοπής, μαζί με δύο μπαταρίες.

Στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και ένα εργαλείο οικοδομικών εργασιών.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν τις κομμένες κουλούρες καλωδίων, τμήματα καλωδίων τοποθετημένα στο έδαφος αλλά και τον εξοπλισμό που εντοπίστηκε μέσα στη βλάστηση των εγκαταστάσεων.

Πάνω από έξι τόνοι από το καλοκαίρι

Το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, δεν εξετάζεται αποκομμένο από όσα έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.

Από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, περισσότερα από 6.000 κιλά καλωδίων φέρεται να έχουν αφαιρεθεί από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερους από έξι τόνους υλικού.

Οι επαναλαμβανόμενες αφαιρέσεις έχουν θέσει στο επίκεντρο το ζήτημα της προστασίας των εγκαταστάσεων, ενώ διερευνάται το σύνολο των περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.