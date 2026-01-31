Σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή πολλών ατόμων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα (30/1) στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, από το περιστατικό προέκυψαν συνολικά εννέα συλλήψεις. Από τους συλληφθέντες, τρεις γονείς και δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ τέσσερις ενήλικες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Αφορμή για το επεισόδιο φαίνεται πως αποτέλεσε προσωπική διαμάχη, καθώς μια νεαρή κοπέλα είχε στο παρελθόν έντονο καβγά με δύο αδελφές. Ο αδελφός της κοπέλας συναντήθηκε τυχαία με τις δύο νεαρές και τους επιτέθηκε λεκτικά. Εκείνες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψαν στο σπίτι τους και κάλεσαν τον πατέρα τους, γεγονός που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή.

Στο επεισόδιο συμμετείχαν τόσο ενήλικες όσο και ανήλικοι, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Οι τραυματίες, ένας 17χρονος, ένας 18χρονος, ένας 48χρονος και ένας 64χρονος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή τους.

Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής φροντίδας, οι τραυματίες οδηγήθηκαν επίσης στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου είχαν προηγηθεί και άλλες προσαγωγές, όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία του evia online. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις και προχωρούν στη σύνταξη της δικογραφίας για το περιστατικό.