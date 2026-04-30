Αργά το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) εργαζόμενος που πραγματοποιούσε εργασίες στήριξης εξώπορτας σπιτιού στην περιοχή Πήλι, στην Εύβοια, χρειάστηκε να πάει στο διπλανό οικόπεδο . Την ώρα που καθάριζε την περιοχή γιατί είχε βλάστηση είδε τρεις ρουκέτες. Ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού.

Ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές

Ο εργαζόμενος με το που εντόπισε τις ρουκέτες και επειδή δίπλα βρισκόταν οικογένεια με παιδιά, αμέσως δίπλα ειδοποίησε τον πρόεδρο του χωριού Πήλι στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργο Ανδρούτσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του eviaonline. Ο δήμαρχος, αμέσως ειδοποίησε τον διοικητή του Α.Τ. Μαντουδίου, Δημήτρη Ντουλμά, που έφτασε άμεσα στο σημείο με αστυνομικούς και απέκλεισε την περιοχή απομακρύνοντας όσους βρίσκονταν κοντά. Ταυτόχρονα, ειδοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ).

Απομακρύνθηκαν οι ρουκέτες από την περιοχή – Θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη

Τα εξειδικευμένα στελέχη έφτασαν και αφού μετέφεραν σε ειδικό όχημα τις ρουκέτες εν συνεχεία ερεύνησαν και τον υπόλοιπο χώρο χωρίς να βρουν άλλες ρουκέτες . Οι Aρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη, με στόχο την ασφαλή εξουδετέρωσή τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπως προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πηγή: eviaonline