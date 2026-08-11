Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια και δεκάδες λουόμενοι το μεσημέρι της Κυριακής 11 Αυγούστου στην παραλία Αλάμπεη της Αμαρύνθου, στο Δήμο Ερέτριας, στην ‘Ευβοια, όταν ένα τεράστιο τμήμα δέντρου αποκολλήθηκε ξαφνικά και κατέπεσε στο σημείο όπου βρισκόταν κόσμος.

Το περιστατικό συνέβη όταν η μητέρα με το ανήλικο κοριτσάκι της είχαν μόλις μπει στη θάλασσα, ενώ ο 40χρονος πατέρας παρέμενε στην ακτή, ακριβώς κάτω από τη σκιά του δέντρου.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα βαριά κλαδιά υποχώρησαν και εγκλώβισαν τον σοκαρισμένο άνδρα.

Η κινητοποίηση των παρευρισκόμενων ήταν ακαριαία. Συγκεντρωμένοι λουόμενοι έσπευσαν αμέσως στο σημείο, απομακρύνοντας τα κλαδιά και βοηθώντας τον 40χρονο να απεγκλωβιστεί σώος και χωρίς τραυματισμούς.

Παράλληλα, η σύζυγος και το παιδί βγήκαν έντρομοι από το νερό, συνειδητοποιώντας πως απέφυγαν τα χειρότερα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.