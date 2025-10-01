Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο Ιταλοί , που κατοικούσαν στην Εύβοια, έφυγε από το δρόμο που ήταν ολισθηρός, στη διαδρομή Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, και έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στην Βόρεια Εύβοια, όμως το βίντεο με τη συγκλονιστική προσπάθεια των πυροσβεστών ήρθε σήμερα (1/10) στο φως της δημοσιότητας.

Να σημειωθεί, ότι ο συνοδηγός, σοβαρά τραυματίας κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω 112 και έτσι η πυροσβεστική μετά από μεγάλη επιχείρηση κατάφερε να τον ανεβάσει στον δρόμο και να μεταφερθεί τον στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου αναρρώνει.

Δυστυχώς ο οδηγός φίλος του έχασε την ζωή του.

Πηγή: Eviaonline.gr