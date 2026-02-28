Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ορειβάτη στην Εύβοια, ο οποίος έχασε τον προσανατολισμό του σήμερα (28/2) το μεσημέρι, ενώ βρισκόταν με δύο φίλους του στο όρος Δίρφυς, σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων.

Σύμφωνα με το evia online, ο άνδρας χωρίστηκε από την τριμελή ομάδα και για περίπου πέντε ώρες αγνοούνταν, γεγονός που σήμανε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, η 7η ΕΜΑΚ με πέντε οχήματα και 15 άνδρες, εθελοντές, καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές και μορφολογικές συνθήκες της περιοχής, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον ορειβάτη και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια, μαζί με τους δύο φίλους του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης.