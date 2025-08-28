Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, εξιχνιάσθηκε αμέσως απάτη σε βάρος αλλοδαπής εταιρίας παραγωγής και εμπορίας συστημάτων αποθήκευσης και εξοπλισμού, η οποία καταγγέλθηκε χθές το μεσημέρι από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκε ένας Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία.

Κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων, αξιοποίησης ανοικτών πηγών πληροφόρησης και ανάλυση προσκομισθέντων ψηφιακών δεδομένων οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν άνδρα ο οποίος σύναψε συμφωνία αγοραπωλησίας 144 τροχήλατων φοριαμών εργαλείων, αξίας 114.912 ευρώ, χωρίς να καταβάλει το συμφωνηθέν αντίτιμο.

Παράλληλα σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε σε υπόγεια αποθήκη, εντοπίστηκε μέρος των προϊόντων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας προς ανεύρεση του υπολοίπου εξοπλισμού, ενώ ερευνάται η εμπλοκή του ανωτέρω και σε άλλα παρόμοιας φύσεως αδικήματα.