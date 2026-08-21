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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στον Κόμιτο Καρύστου στην Εύβοια.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.