Οι σφοδρές καταιγίδες της κακοκαιρίας Byron πλήττουν και την Εύβοια από νωρίς το απόγευμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα πρώτα προβλήματα από το μεγάλο όγκο νερού.

Στην Αμάρυνθο φούσκωσε επικίνδυνα ο Σαρανταπόταμος από την ισχυρή βροχόπτωση με το νερό κάποια στιγμή περνά πάνω από το δρόμo Χαλκίδας-Λέπουρων στην θέση Γεράνι στο σημείο που βρίσκεται η γέφυρα.

Σήμανε συναγερμός και έσπευσε η Πυροσβεστική με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερέτριας, τον αντιδήμαρχο Κ. Ζαχαριά και εθελοντές, οι οποίοι προσπαθούν από την πρώτη στιγμή να αποκαταστήσουν το πρόβλημα καθαρίζοντας τον ποταμό από τα φερτά υλικά που έχουν μεταφερθεί.

Δείτε τo συγκλονιστικό βίντεο:

Πηγή: EvoiaOnline