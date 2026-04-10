Ένα δυσάρεστο περιστατικό, κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, σημειώθηκε στην Ερέτρια, στην Εύβοια, όπου ιερέας ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Το περιστατικό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του eviaonline, σημειώθηκε στην εκκλησία της Παναγίας της Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια, όταν ο Πατέρας Χαράλαμπος Ραμαντανάκης λιποθύμησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας.

Άμεσα, οι πιστοί που ήταν εκείνη τη στιγμή στην εκκλησία κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και μετέφερε τον ιερέα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιερέας κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο επανήλθε, ενώ υποβλήθηκε και σε επιπλέον εξετάσεις.

Η Ακολουθία συνεχίστηκε από άλλους ιερείς.