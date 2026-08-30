Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου σε γνωστό ουζερί της Νέας Αρτάκης στην Εύβοια, όταν ένας 65χρονος άνδρας, ενώ έτρωγε με την οικογένειά του, ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έσπευσε ταχύτατα ο έμπειρος διασώστης της ΟΕΔ Ευβοίας, Σταύρος Τζιγιάννης. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή του, παρέχονταν στον 65χρονο οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, το οποίο στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση.

Πίσω από το περιστατικό αυτό κρύβεται μια απίστευτη σύμπτωση, καθώς ο ίδιος διασώστης είχε σώσει τη ζωή του 65χρονου πριν από δύο χρόνια, όταν τον είχε επαναφέρει μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, γεγονός που είχε οδηγήσει τότε τον άνδρα στην τοποθέτηση βηματοδότη.

Ο Σταύρος Τζιγιάννης απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί τον πραγματικό «φύλακα άγγελο» του άτυχου άνδρα.

Πηγή: eviaonline