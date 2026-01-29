Ένα σοβαρό περιστατικό συγκλονίζει την τοπική κοινωνία των Ψαχνών Ευβοίας μετά τον εντοπισμό δύο 80χρονων χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι τους την Πέμπτη 29/1, το βράδυ.

Όπως έκανε γνωστό το eviaonline.gr, Το ζευγάρι-ένας άνδρας και μια γυναίκα- βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων–Μεσσαπίων, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση συγγενικού τους προσώπου που διαμένει στο εξωτερικό και ανησύχησε καθώς οι κλήσεις του έμεναν αναπάντητες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και εθελοντές πυροσβέστες από τα Ψαχνά, που χρειάστηκε να βοηθήσουν για να αποκτηθεί πρόσβαση στον χώρο.

Αρχικά, οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για πιθανή εισπνοή αναθυμιάσεων από σόμπα, που υπήρχε στο σπίτι, ως βασική γραμμή έρευνας για τα αίτια του θανάτου.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, καθώς οι ακριβείς αιτίες αναμένεται να διαλευκανθούν μετά από ιατροδικαστική νεκροψία-νεκροτομή.