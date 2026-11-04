«Μάχη» με τον χρόνο έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ σε περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας για να επαναφέρουν έναν 57χρονο άνδρα, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου το απόγευμα με τον άνδρα να καταρρέει ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά.

Το πλήρωμα ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), υποστήριξη της αναπνοής με ασκό AMBU και εφαρμογή απινιδωτή, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζωογόνησης.

Επτά απινιδώσεις για να κρατηθεί στη ζωή

Η προσπάθεια των διασωστών να τον επαναφέρουν ήταν υπεράνθρωπη, καθώς πραγματοποίησαν τέσσερις απινιδώσεις στο γυμναστήριο και ακόμη τρεις κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Χάρη στην άμεση δράση του ιατρικού προσωπικού, ο 57χρονος έφτασε στο νοσοκομείο έχοντας ανακτήσει αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ απέδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα σε περιστατικά όπου η άμεση παρέμβαση μπορεί να καθορίσει την έκβαση.

Πηγή: Evima