Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στο όρος Καντήλι στη Βόρεια Εύβοια, ως επακόλουθο της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Η Εύβοια βρέθηκε σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, στο επίκεντρο έντονης σεισμικής δραστηριότητας, καθώς καταγράφηκαν τρεις διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ.

Η τελευταία και πιο ισχυρή δόνηση προκάλεσε την αποκόλληση και πτώση μεγάλων όγκων βράχων και χωμάτων από τις πλαγιές του βουνού. Το γεωλογικό αυτό φαινόμενο αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό, με το σχετικό βίντεο να κάνει ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή την ώρα, οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της κατάστασης και διενεργώντας τους απαραίτητους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε το βίντεο από το όρος Καντήλι: