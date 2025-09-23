Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας, 23 Σεπτεμβρίου, στη Χαλκίδα, όταν άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς εντός της πόλης.

Αμέσως του έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά ο 25χρονος οδηγός τους αγνόησε και ανέπτυξε και άλλο ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει.

Τελικά μετά συνεχή αλλά προσεκτική καταδίωξη ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στην περιοχή Κουρέντι στην προβλήτα των ερασιτεχνών αλιέων.

Εκεί εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει με τα πόδια.

Οι Αστυνομικοί τον ακολούθησαν και κατάφεραν να τον συλλάβουν λίγα λεπτά αργότερα.

Τον οδήγησαν στο Τμήμα, όπου θα παραπεμφθεί αύριο στον Εισαγγελέα, με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που τιμωρεί αυστηρά ενέργειες όπως αυτές.

