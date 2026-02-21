Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε χθες (20/2) το μεσημέρι στην Εύβοια, όταν 17χρονος μαθητής Λυκείου κατανάλωσε βότκα και κρασί, εντός του σχολικού χώρου και στη συνέχεια λιποθύμησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο μαθητής είχε φέρει τα αλκοολούχα ποτά από το σπίτι του. Άμεσα ειδοποιήθηκε η μητέρα του, η οποία τον μετέφερε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, οι οποίες έλαβαν καταθέσεις από τη μητέρα του μαθητή και τον διευθυντή του σχολείου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους.