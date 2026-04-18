Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/4) στα Μεσοχώρια Ευβοίας, όταν δύο άγνωστοι εισέβαλαν σε κατοικία της περιοχής, προκαλώντας πανικό στους ενοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 2:00 π.μ., οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορώντας κουκούλες, μπήκαν στο σπίτι και με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να ακινητοποιήσουν τους παρευρισκόμενους. Αφού τους απείλησαν, αφαίρεσαν χρυσαφικά και χρήματα και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της νότιας Εύβοιας, με τους κατοίκους να ζητούν αυξημένη αστυνόμευση στην περιοχή.