Ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε καταστροφή σημειώθηκε στην Εύβοια, με πρωταγωνιστές μαθητές Γυμνασίου. Οι νεαροί έβαλαν φωτιά στα σχολικά τους βιβλία κάτω από πεύκα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ξερές πευκοβελόνες ως προσάναμμα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ολόκληρη τη δασική έκταση.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, η τραγωδία αποφεύχθηκε αποκλειστικά και μόνο επειδή το πυροσβεστικό όχημα της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας (Δήμος Χαλκιδέων) βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση και επενέβη άμεσα.

Η πρόεδρος επεσήμανε ότι ακόμη και αυτή η μικρή εστία με τα καμένα βιβλία ήταν υπεραρκετή για να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αν αναλογιστεί κανείς τις τρέχουσες συνθήκες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία της βλάστησης.

Χαρακτηρίζοντας την πράξη των μαθητών εντελώς απαράδεκτη, τόνισε πως τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν ούτε αστείο, ούτε μέσο επίδειξης, αλλά μια ανεύθυνη συμπεριφορά, με δυνητικά ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ασφάλεια.

«Οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι εθελοντές και οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια καθημερινά για να προστατεύσουν τα δάση και το πράσινο της περιοχής, ειδικά τώρα κατά την αντιπυρική περίοδο», πρόσθεσε.

«Ας αναλογιστούμε όλοι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σήμερα και ας φροντίσουμε να μην υπάρξει ποτέ ξανά τέτοια αφορμή», δήλωσε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με το μήνυμα ότι η προστασία του τόπου και του περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Με πληροφορίες από eviaonline.gr