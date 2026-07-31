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Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, 31 Ιουλίου στην Εύβοια, θέτοντας εκ νέου τις Αρχές σε ετοιμότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εστία εκδηλώθηκε στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο, ενώ φαίνεται πως καίει κοντά σε σπίτια. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα.
Σημειώνεται πως στην περιοχή, οι άνεμοι που πνέουν είναι πολύ δυνατοί, δυσκολεύοντας έτσι το έργο την Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Βίντεο απο την πυρκαγιά στην Κάρυστο:
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως οι φλόγες έφτασαν σε σπίτια, ενώ έχουν καεί αυτοκίνητα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026
Ήχησε το 112
Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανατολική_Επέκταση_Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας απομακρυνθείτε προς #Αετό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026