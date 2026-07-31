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Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, 31 Ιουλίου στην Εύβοια, θέτοντας εκ νέου τις Αρχές σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εστία εκδηλώθηκε στην περιοχή Αετός στην Κάρυστο, ενώ φαίνεται πως καίει κοντά σε σπίτια. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα.

Σημειώνεται πως στην περιοχή, οι άνεμοι που πνέουν είναι πολύ δυνατοί, δυσκολεύοντας έτσι το έργο την Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Βίντεο απο την πυρκαγιά στην Κάρυστο:

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως οι φλόγες έφτασαν σε σπίτια, ενώ έχουν καεί αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Εικόνα από τη φωτιά στην Εύβοια

Ήχησε το 112

Στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

 

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