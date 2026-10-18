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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια, με μια μοτοσικλέτα να πέφτει σε γκρεμό 20 μέτρων.

Το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, ένα δίκυκλο όχημα βγήκε εκτός του οδοστρώματος στην περιοχή των Καμπιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων και βρέθηκε σε παρακείμενη βαθιά χαράδρα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσέγγισαν ταχύτατα την τοποθεσία και ανέσυραν τον τραυματισμένο αναβάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική, καθώς και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, συνδράμοντας στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Πηγή: evia thema