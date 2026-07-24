Νέος συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές στην Εύβοια, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε έπειτα από πτώση κεραυνού.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα που επικρατούν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εστία φωτιάς, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ελέγξουν ακαριαία το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή του.

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης παρόμοιων περιστατικών.

Πηγή: eviaonline.gr