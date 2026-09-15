Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (15/9) στις Αρχές της Εύβοιας, όταν μια νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε δύσβατη, ορεινή περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Κονιστρών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Πρόκειται για μια 26χρονη γυναίκα ξένης καταγωγής, για την οποία στήθηκε άμεσα επιχείρηση ανάσυρσης. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε την αρχική κλήση για βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, περίπου στις 18:15.

Μέσω της τεχνολογίας άμεσου γεωεντοπισμού του 112, οι Αρχές κατάφεραν να βρουν γρήγορα τις ακριβείς συντεταγμένες της γυναίκας στο ορειβατικό πεδίο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβέστες επανδρώνοντας δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κύμης.

Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσκολο σημείο, ωστόσο βρήκαν την 26χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Αφού την τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο, τη μετέφεραν σε σημείο όπου μπόρεσε να την παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα την ίδια ημέρα.