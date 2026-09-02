Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια με μια μητέρα που έχασε τα δίδυμα μωρά της λόγω πρόωρου τοκετού.

Το βράδυ της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, η 29χρονη γυναίκα που διένυε τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, γέννησε πρόωρα τα δύο βρέφη της εντός της κατοικίας της στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας.

Παρουσιάστηκε επιπλοκή κατά τη διάρκεια του τοκετού και λίγο πριν τις 23:00, η μητέρα με τα δύο μωρά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε αμέσως και οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τα δίδυμα βρέφη στη ζωή, παρόλα αυτά δεν τα κατάφεραν και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Πηγή: Evia Reporter