Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν μια νεαρή γυναίκα,21 ετών, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν οι συγγενείς της, η 21χρονη δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα και σχεδόν αμέσως παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Η νεαρή διακομίστηκε στη μονάδα υγείας σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το eviathema.gr οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους συγγενείς όσο και στους χώρους του κέντρου υγείας με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητο να κληθεί στο σημείο η Αστυνομία για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών.

Η σορός της 21χρονης μεταφέρθηκε ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Τα ακριβή και επίσημα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο της κοπέλας αναμένεται να αποσαφηνιστούν πλήρως, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.